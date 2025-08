Holy Live: Kiko Loureiro & Andy Martongelli protagonisti della prima Power Metal Night targata RockOn Martirano Lombardo

L’associazione RockOn Martirano Lombardo, giunta al ventesimo anno di attività, è orgogliosa di annunciare la prima Power Metal Night della sua storia in compagnia di due guitar heroes d’eccezione:

– Kiko Loureiro, tra i chitarristi più importanti e influenti nella storia del power metal, a partire dagli esordi con gli Angra, con cui ha scritto pagine indelebili del metal anni ’90. Noto anche per la lunga militanza nei Megadeth, di cui è stato lead guitar dal 2015 al 2023, Loureiro sarà a Martirano Lombardo per il suo primo live in Calabria

– Andy Martongelli, tra i principali esponenti della scena power metal tricolore con i suoi Arthemis e, in seguito, fedele collaboratore, in particolare, del co-fondatore dei Megadeth, David Ellefson. Martongelli torna sul palco di Piazza Matteotti dopo l’incredibile esibizione nel primo G3 Italy targato RockOn Martirano Lombardo.

Kiko Loureiro e Andy Martongelli saranno accompagnati, nei rispettivi set e nell’attesa jam finale, dalla stessa backing band del G3: Davide Calabretta, (drums), Giovanni Zaccaria (bass) e Vins Perri (vocals).

In apertura, i Plastic Farm Animals, band reggina dalle influenze noise e post-hardcore, reduce dalla release del debut “L’oro del precipizio”, uscito per Overdrive Records e registrato da Marco La Porta al Desert Door Studio di Catania. L’ingresso ai live è, come sempre, gratuito. Start ore 21.

Nel pomeriggio, inoltre, alle 18, sarà possibile incontrare il grande guitar hero brasiliano nel corso dell’evento esclusivo “Guitar Secrets – A conversation with Kiko Loureiro”. Un’occasione unica per interagire, attraverso domande e il classico meet and greet conclusivo, con lo storico chitarrista di Angra e Megadeth e scoprire i segreti dietro una carriera pluritrentennale che lo ha imposto come uno degli axemen più originali della sua generazione. I posti sono limitati. L’ingresso per l’evento “Guitar Secrets” è di 15 euro.