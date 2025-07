Borgia, in migliaia per Dargen D’Amico e Radio Deejay: ritmo ed energia per un’estate che promette scintille

Un’onda di musica ed energia ha travolto Borgia, dove in migliaia hanno gremito piazza SS.mo Rosario per il concerto di Dargen D’Amico, fra gli eventi di punta del Borgia Summer Vibes, promosso dal Comune. Con la sua Onda Alta, brano premiato proprio pochi giorni fa da Amnesty International, il rapper milanese ha acceso la piazza con un live ricco di ritmo e coinvolgimento, facendo cantare e ballare giovani e famiglie, in una serata che ha trasformato Borgia in un palcoscenico a cielo aperto.

A scaldare l’atmosfera, prima dell’attesissimo arrivo sul palco di Dargen D’Amico, ci ha pensato il dj set di Radio Deejay con DJ Aladyn e Francesco Quarna, che hanno fatto ballare la piazza con energia e simpatia, coinvolgendo anche la sindaca Elisabeth Sacco e l’assessora alle Politiche Culturali Virginia Amato in un originale siparietto, con tanto di iconica collana di peperoncini appesi al collo, che ha strappato applausi e sorrisi al pubblico.

«Vedere così tante persone in piazza, unite dalla musica e dalla voglia di stare insieme, è una gioia immensa per la nostra comunità», ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco. «Questo evento dimostra che Borgia ha voglia di vivere e di regalarsi momenti belli. La cultura, in tutte le sue forme, è un motore straordinario per il nostro territorio».

Non è mancato un momento di riflessione, con l’assessora Virginia Amato che, salendo sul palco, ha ricordato il significato profondo del brano Onda Alta: «La musica può essere anche un messaggio di impegno e consapevolezza, e il premio ad Amnesty che Dargen ha ricevuto dimostra che l’arte sa parlare anche alle coscienze. Questa piazza piena di giovani ci dà la spinta per continuare a scommettere sulla cultura come strumento di crescita per la nostra comunità».

Con il concerto di Dargen D’Amico, il Borgia Summer Vibes entra ufficialmente nel vivo, promettendo una stagione frizzante, giovane e inclusiva, tra musica, eventi culturali e momenti di incontro che trasformeranno Borgia nel cuore pulsante dell’estate calabrese.