Rassegna Hippocampus Jazz a Soverato

La rassegna denominata Hippocampus Jazz promossa dall’Associazione Officine Musicali Pitagora di Catanzaro in collaborazione con il locale La Pecora nera di Soverato presenta i primi 4 appuntamenti per il mese di marzo e aprile p.v.

Giovedì 13 Marzo, alle Ore 21,30, JAM SESSION “Open Scene”, Giovedì 27 Marzo alle Ore 21,30

EFM SUPER TRIO con Egidio Ventura al Piano, Frank Marino al Basso elettrico e Maurizio Mirabelli alla batteria.

Giovedì 10 Aprile alle Ore 21,30 GIANCARLO CUOMO DUETS, con Giancarlo Cuomo Sassofono e Voce e Gianni Ciampà alla chitarra, Venerdì 25 aprile, alle Ore 21,30 con ELENA WELCH 4TET

Elena Welch alla voce, Egidio Ventura al Piano Frank Marino al basso e Maurizio Mirabelli alla batteria.

Il Direttore Artistico Maestro Francesco Miniaci della Rassegna Hippocampus Jazz dall’Associazione Officine Musicali Pitagora di Catanzaro ha dichiarato in un intervista “… questa collaborazione con il locale La Pecora Nera di Soverato è un tassello fondamentale nella nostra visione di rassegne sempre più aperte al territorio . Crediamo che la musica debba uscire dalle nostre mura e intrecciarsi con la vita culturale della comunità, creando occasioni di incontro tra musicisti, studenti, artisti e pubblico. Questa Rassegna rappresenta un’opportunità unica per i musicisti, che possono esibirsi e contribuire attivamente alla scena musicale reionale. Vogliamo che tali manifestazioni siano un punto di riferimento non solo per la formazione, ma anche per la diffusione della cultura musicale in tutte le sue forme». E’ con grande entusiasmo che rinnoviamo la nostra collaborazione con il Locale La pecora Nera di Soverato, una sinergia che rappresenta un’opportunità straordinaria per il nostro territorio, dove possono confrontarsi artisti di fama nazionale ma anche artisti locali , e vivere esperienze uniche di crescita artistica e professionale. Crediamo fermamente che il dialogo tra quello che organizziamo e le realtà musicali del territorio sia fondamentale per la diffusione della cultura jazz e per la formazione delle nuove generazioni di musicisti». La collaborazione con i locali e gli Enti regionali è uno dei pilastri del nostro impegno nella diffusione della cultura jazzistica. Il nostro obiettivo comune è quello di creare anche un ponte tra la formazione accademica e il mondo professionale, offrendo agli studenti opportunità concrete di crescita attraverso il confronto con grandi artisti, concerti e masterclass». «In particolare in questi ultimi due anni questa sinergia si è consolidata, permettendo non solo di arricchire le programmazioni che abbiamo organizzato con eventi di buon livello, ma anche di valorizzare giovani talenti che, grazie a queste esperienze, possono affinare il proprio percorso musicale e avvicinarsi alla scena jazzistica nazionale. Il jazz è dialogo, scambio, libertà espressiva, e crediamo che il contatto diretto tra studenti, musicisti e pubblico sia fondamentale per il suo sviluppo. Insomma un legame con Enti e locali, un vero e proprio investimento nel futuro del jazz e della musica dal vivo». I concerti sono ad ingresso gratuito, è gradita prenotazione.