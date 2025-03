Catanzaro riscopre il teatro con “L’Avaro” di Molière: un successo travolgente al Teatro Hercules

Un’ondata di entusiasmo ha travolto il Teatro Hercules nelle serate del 28 febbraio e 1° marzo 2025, quando le Associazioni Teatro di Calabria e Anthropino hanno portato in scena la celebre commedia L’Avaro di Molière. Due serate di grande successo, con un pubblico numeroso e partecipe che ha sottolineato il proprio apprezzamento con scroscianti applausi, risate e un coinvolgimento emotivo palpabile. L’accoglienza è stata così calorosa che gli organizzatori stanno già lavorando a una terza replica, richiesta a gran voce dagli spettatori.

Un’alleanza per la cultura teatrale

Il Teatro di Calabria “Aroldo Tieri”, con oltre un decennio di attività, continua la sua missione di diffusione della cultura teatrale attraverso una compagnia sempre più ampia e dinamica. L’Associazione Anthropino, nata nel 2023, si è affacciata sulla scena con un forte impegno nella formazione e nell’inclusione teatrale. La loro collaborazione, avviata nel 2024, ha dato vita a una rete virtuosa che promuove la crescita artistica e sociale, creando un ponte tra tradizione e innovazione.

L’evento ha visto anche il coinvolgimento dell’Associazione AVE-AMA, che opera nel campo della salute e della dignità delle persone fragili, rafforzando il valore sociale dell’iniziativa.

Un classico senza tempo che parla al presente

L’Avaro di Molière affonda le radici nella tradizione latina, ispirandosi all’Aulularia di Plauto. L’opera segna un’evoluzione della Commedia dell’Arte, introducendo il copione al posto del canovaccio e caratterizzando i personaggi con una maggiore profondità psicologica.

Al centro della commedia, una feroce ma sottile critica alla società francese del Seicento, dominata dall’avidità e dall’egoismo. Eppure, non tutto è perduto: Molière lascia uno spiraglio di speranza, suggerendo che anche le situazioni più intricate possano trovare una risoluzione inaspettata, quasi un Deus ex machina che riporta ordine nel caos umano.

Il teatro che unisce e rinnova

Questa messa in scena di L’Avaro ha dimostrato che il teatro non è solo intrattenimento, ma un potente strumento di riflessione e comunità. Grazie alla passione e all’impegno delle Associazioni Teatro di Calabria e Anthropino, Catanzaro ha vissuto due serate all’insegna dell’arte e della cultura, dimostrando che il teatro classico può ancora emozionare, far ridere e far pensare.

In attesa della prossima replica, il pubblico già freme per tornare a godere di uno spettacolo che ha saputo conquistare tutti.