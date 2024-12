Da domani al Politeama di Catanzaro al lavoro per “Alis Theatre”

Weekend dalle grande emozioni al Teatro Politeama di Catanzaro per la prima assoluta nel capoluogo calabrese di Alis Theatre, lo spettacolare Christmas Gala di Le Cirque Top Performers, con i più grandi artisti del Circo Mondiale e del Cirque du Soleil, prodotto da Gianpiero e Alessandro Garelli. L’evento chiude in modo davvero straordinario la 38° stagione di eventi organizzata in Calabria da Ruggero Pegna.

Il primo spettacolo è fissato per le ore 21:00 di venerdì 20 dicembre, poi si proseguirà sabato 21 dicembre con altri due show: alle ore 17:00 e ancora alle ore 21:00. Infine, domenica 22 dicembre l’ultimo spettacolo alle ore 17. I biglietti sono in vendita online su ticketone.it e nei punti Ticketone. Per informazioni: tel. 0968441888. mail info@ruggeropegna.it.

Ispirato ad Alice nel Paese delle Meraviglie, capolavoro di Lewis Carroll, “Alis” attinge dalla letteratura fantastica dell’‘800. Gianpiero Garelli, Creator & Guide della compagnia non nasconde l’entusiasmo per l’approdo a Catanzaro: “Siamo consapevoli di portare per la prima volta in questo stupendo Teatro un’autentica “meraviglia” in grado di far sognare adulti e ragazzi”.

Dal canto suo, Ruggero Pegna sottolinea: ”E’ un’opportunità unica per il pubblico catanzarese e calabrese di poter assistere ad uno show straordinario, il più affascinante per aprire le festività natalizie. Un evento unico, imperdibile e irripetibile in Calabria!”.

Già a Catanzaro il cast stellare, con oltre 20 artisti tra i più acclamati e premiati sui palcoscenici più importanti del mondo. Gli spettatori del Teatro Politeama resteranno incantati dalle esibizioni dei migliori Top Performers internazionali, provenienti in gran parte dal prestigioso Cirque du Soleil: acrobati, giocolieri, aerialisti, comici, equilibristi capaci di meravigliare con esibizioni ai limiti delle possibilità umane, capaci di tenere il pubblico con il fiato sospeso, divertendo e offrendo grandi emozioni. Ad accompagnarli una colonna sonora originale e avvincente, con coreografie, scenografie e luci che creano atmosfere coinvolgenti e suggestive.