Catanzaro, Costanzo: “Fare chiarezza su Fondazione Politeama”

“Facciamo chiarezza sulla questione “Politeama”. Rispetto al management, composto sicuramente da professionalità di spessore, c’è da sottolineare l’atteggiamento differente rispetto al passato tenuto dal sindaco Fiorita. E infatti, pur essendosi trovato con contratti che irritualmente superavano di due anni il termine della consiliatura (cosa che non potrà più accadere grazie al regolamento che abbiamo approvato), ha rispettato gli impegni, evitando di scaricare sugli stessi professionisti una grave situazione finanziaria, dovuta essenzialmente ad un forte calo dei contributi pubblici.

Il gruppo Alleanza per Catanzaro peraltro dimostra di non conoscere la storia della Fondazione Politeama perché il personale è stato messo in cassa integrazione durante la pandemia, certo per una causa molto drammatica, ma in ogni caso per una situazione finanziaria già molto precaria all’epoca.

Ma veniamo alle cose che interessano si cittadini e di cui dobbiamo occuparci noi consiglieri. Io credo che, da una parte, si renda ormai necessaria la nomina di una commissione che accerti i motivi del grave disavanzo del Politeama accumulato negli anni, ma che dall’altra parte bisogna impegnarsi perché la Regione onori la sua partecipazione alla Fondazione con una contribuzione straordinaria in attesa che venga finanziata la legge sui grandi teatri.

Quando ci sono difficoltà, che obiettivamente si sono sedimentate negli anni, non serve fare vuota polemica anche perché non ci sono campagne elettorali in vista. Ci si adoperi tutti assieme per superare questo momento di crisi e si volti pagina con la nomina di un nuovo management che, come ha detto il sindaco, si occupi innanzitutto della sostenibilità della struttura. Solo così potremo restituire alla Città un Politeama pulsante e centro della cultura catanzarese e regionale”. Lo afferma in una nota la consigliera comunale di Catanzaro, Manuela Costanzo.