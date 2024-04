Gran finale per “Musica & Cinema” al Teatro Politeama di Catanzaro con “Il treno delle meraviglie” per tutte le età

Con un viaggio all’insegna dello stupore e del connubio tra le arti, si è conclusa ieri sera la rassegna “Musica & Cinema” al Teatro Politeama di Catanzaro. Lo spettacolo finale “Il treno delle meraviglie” ha fatto breccia nel cuore dei tanti spettatori che hanno gremito la platea, specialmente dei giovanissimi provenienti anche da fuori provincia. Danza, musica, acrobazie, magia, effetti speciali e pirotecnici: questo e tanto altro nel ricco calderone dell’Aetherium Theatrical Company che ha portato, per la prima volta in Calabria, lo spettacolo nato dalla fantasia della regista e coreografa Marina Rulli, centrando pienamente l’obiettivo di colpire l’attenzione degli spettatori di ogni età.

Fondendo realtà e fantasia, storia e immaginazione, il percorso del treno sul palco ha offerto diversi incontri speciali con Bianconiglio e la Regina di Cuori, le sirene ed i pirati, gli unicorni e i draghi, omaggiando anche le invenzioni di Tesla, Leonardo Da Vinci, Michelangelo e Galilei. Un successo che ha chiuso in maniera ideale la rassegna del Politeama, dopo l’inaugurazione affidata all’Orchestra filarmonica della Calabria con il concerto tributo a Ennio Morricone e le incursioni nel musical con Shrek e Peter Pan. “Una programmazione che non ha deluso le aspettative, come nella tradizione di una rassegna a cui il Politeama ha fortemente legato il suo nome e che continua ad incontrare la risposta positiva del pubblico”, commentano il Sovrintendente Gianvito Casadonte e il Direttore generale Aldo Costa. “Alle serate hanno partecipato anche diversi gruppi da tutta la provincia e oltre, grazie anche alle agevolazioni pensate per aprire sempre di più il teatro al pubblico e rafforzare la sua funzione di riferimento culturale nel panorama calabrese”.

La stagione del Teatro Politeama non finisce qui: proseguiranno nelle prossime settimane gli appuntamenti con la rassegna PRO.S.A. e con la stagione sinfonica promossa in collaborazione con il Conservatorio Tchaikovsky. Per informazioni è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net