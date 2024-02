Il “Centro Universitario Teatrale” di Catanzaro presto realtà. La soddisfazione delle associazioni Artù ed Eureka

“Abbiamo sempre creduto nell’Università come laboratorio aperto per la promozione dell’inclusione e per la valorizzazione dei giovani, come fucina di cultura ed espressività creativa– così dichiarano le associazioni ARTU’ ed EUREKA della lista universitaria “Controcorrente”.

Da otto anni ci battiamo per la costituzione del “Centro Universitario Teatrale” (CUT)” con la finalità di voler consentire, agli studenti interessati, di poter esprimere i loro talenti, attraverso l’uso della sperimentazione dei linguaggi teatrali e promuovendo, altresì, il rafforzamento delle relazioni di gruppo, avvicinando loro alle pratiche dello spettacolo dal vivo, peraltro, in un ambiente culturalmente incentivante, cui è quello della Città di Catanzaro, riconosciuto per la propria promozione e valorizzazione delle Arti.

Oggi, le nostre istanze e le nostre battaglie trovano finalmente riscontro istituzionale. Merito del progetto “Uni(DI)versità” presentato dal Sistema Bibliotecario d’Ateneo (S.B.A.) guidato dalla Presidentessa Prof.ssa Tiziana Montalcini , vincitore dell’Avviso Pubblico “Giovani in Biblioteca” del Ministero delle Politiche giovanili (https://sba.unicz.it/2023/07/19/grande-successo-del-sistema-bibliotecario/ ).

Con orgoglio – continuano le associazioni ARTU’ ed EUREKA – possiamo annunciare che il Campus “S. Venuta” metterà presto a disposizione maggiori spazi, promuoverà eventi, occasioni di incontro allo scopo di favorire l’integrazione tra gli studenti (anche quelli in condizione di debolezza o di emarginazione) e la nascita di nuove forme di impegno civico, con l’obiettivo di far acquisire nuove competenze ed abilità in ambito tecnologico, sociosanitari e artistico.

Saranno selezionati n. 40 giovani tutor tra gli studenti e le associazioni da destinare alle attività del progetto, e verrà individuata la figura di un regista teatrale per dare finalmente forma al nostro grande sogno, ormai divenuto realtà: il “Centro Universitario Teatrale” (CUT) dell’ Università Magna Graecia di Catanzaro.