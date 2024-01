Catanzaro: presentata la stagione concertistica dell’Associazione Giovanile Musicale

Martedì 30 gennaio, presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, è stata presentata, alla presenza del direttore artistico, M° Andrea Brissa, e dell’Assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro, Donatella Monteverdi, la stagione concertistica 2024 della sezione di Catanzaro dell’Associazione Giovanile Musicale.

L’A.Gi.Mus è un’associazione senza fini di lucro diffusa su tutto il territorio nazionale, con attive circa 23 sezioni, ed opera da oltre 70 anni con l’obiettivo di accrescere fra i giovani l’amore per la musica. La sezione di Catanzaro dell’A.Gi.Mus è attiva da cinque anni e, nel corso del tempo, ha organizzato pregevoli stagioni concertistiche, rivolte in prevalenza ai giovani musicisti calabresi. Inoltre, sono state organizzate anche delle rassegne musicali, molto partecipate, che hanno coinvolto diversi istituti scolastici cittadini ed accademie musicali del territorio (conservatori ed istituti musicali privati). La stagione concertistica 2024, proposta dalla sezione del capoluogo, si estenderà dal mese di febbraio fino al mese di dicembre e sarà composta da 15 appuntamenti. Aprirà il programma, il prossimo 1 febbraio 2024, il concerto lirico del duo composto dal M° Francesca Cilurzo (soprano) e dal M° Francesco Silvestri (pianoforte).

“Sarà una stagione concertistica – spiega Brissa – in cui si esibiranno artisti affermati ed artisti emergenti ma quest’ultimi, anche se poco conosciuti, nelle precedenti edizioni, hanno dimostrato di avere un valore incredibilmente alto.”

“Credo che questo senso di appartenenza – le parole dell’Aessore – ad una collettività più generale, come quella del mondo dell’arte, che A.Gi.Mus. fa, sia un fatto assolutamente meritorio”.I nostri giovani, che sia in un rapporto intergenerazionale o in rapporto con il resto del mondo, vengono supportati ed aiutati a non sentirsi diversi dai loro coetanei che vivono nel resto d’Italia”.