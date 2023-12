″A farla amare comincia tu″, rinviato al 6 gennaio l’incontro con Ron: domani a Catanzaro l’unica data italiana dell’artista portoghese Lula Pena

Rinviato al 6 gennaio l’incontro con Ron e Cosimo Damiano Damato dal titolo ″Diventerò me stesso – il racconto″. E’ quanto comunica l’ufficio stampa di “A farla amare comincia tu”, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Catanzaro e affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo. Il management di Ron – si legge in una nota – ha fatto sapere che l’artista, a causa di un forte mal di gola, non potrà essere presente all’appuntamento previsto nel cartellone della rassegna per domani alle ore 22 nella chiesa di San Giovanni Battista. L’atteso evento sarà recuperato sabato 6 gennaio alle ore 22 sempre nella chiesa di San Giovanni Battista.

Sempre nella giornata di domani A farla amare comincia tu continua con l’unica data italiana dell’artista portoghese Lula Pena all’Oratorio della chiesa del Carmine. L’esibizione avrà inizio alle ore 21.30 e non alle 18 come originariamente comunicato.



Lula Pena è una delle voci più interessanti della scena contemporanea, ammirata persino da Caetano Veloso, leggendario interprete della musica brasiliana. Nata e cresciuta a Lisbona, si appropria del fado per andare “oltre il fado” consegnandolo al nuovo millennio con una sensibilità poetica contemporanea, spoglia e disadorna nella sua disarmante semplicità. Artista schiva e introspettiva, Pena canta come in trance, immersa totalmente nella sua musica, nel suo mondo che racconta grazie al fado portoghese, la morna capoverdiana, la canzone francese, la bossanova brasiliana fino al tango argentino, evocando atmosfere afro-arabe e folk americane.