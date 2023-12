Lamezia Terme: il 27 dicembre concerto benefico “Natale in Musica”

Mercoledì 27 dicembre 2023 si svolgerà, al Teatro Politeama di Sambiase, una serata benefica “Natale in Musica ” ideata dall’Associazione Narciso e presentata da Mara Larussa.

Dopo un breve indirizzo di saluti delle istituzioni, avrà inizio il concerto “Natale in Musica” a cura della Polifonica Aulós diretta dal maestro Rosa D’Audino.

L’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione AIRC ETS Comitato Calabria per la ricerca sui tumori pediatrici per garantire cure sempre più efficaci per i piccoli pazienti oncologici.