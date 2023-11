Lamezia Terme: Teatro Ragazzi, la nuova stagione per le scuole 2023/2024

La compagnia teatrale Teatrop, con la direzione artistica di Pierpaolo Bonaccurso, presenta la nuova stagione del Teatro Ragazzi 2023/2024 ideata appositamente per le scuole; la conferenza stampa è in programma per martedì 14 novembre ore 15:30 nel foyer del Teatro Comunale Grandinetti.

Teatrop promuove con caparbietà ed impegno il valore del teatro e la sua funzione pedagogica, proponendo anche quest’anno una stagione ad hoc le scuole; una rassegna ricca e variegata per tematiche e tecniche utilizzate.

La stagione del Teatro Ragazzi prevede una rosa di spettacoli realizzati da compagnie teatrali composte da attori professionisti provenienti da tutta Italia. La finalità di un cartellone così ricco di storie e temi pregnanti, è quella di offrire la possibilità ai giovani spettatori di riflettere su tematiche importanti come l’importanza dell’amicizia, della fiducia in se stessi, passando anche dalla conoscenza della lingua inglese e dall’ecologia perché, nei tempi in cui viviamo, non si possono davvero ignorare la cura e il rispetto per l’ambiente.

Il sipario del Teatro comunale Grandinetti si alzerà il 22 e 23 novembre prossimo per la pièce “Il gatto con gli stivali” che sarà messa in scena dalla compagnia teatrale “Gran Teatrino di Bari”. Uno spettacolo per trattare la prossimità al mondo degli animali attraverso il teatro professionale dei burattini. Per “Il gatto con gli stivali” è previsto anche uno spettacolo pomeridiano al Chiostro Caffè Letterario, il 24 novembre alle 18.

Il 4 e 5 dicembre alunni e studenti delle scuole saranno deliziati da “Le favole della saggezza” a cura della compagnia teatrale “I Teatrini”. In scena con la musica dal vivo e le maschere alcune delle più famose favole di Esopo. Il 18 e il 19 dicembre La Mansarda -Teatro dell’Orco porterà in scena “Gennarino nel Paese di Babbo Natale”.

Il primo spettacolo del 2024 è in programma per il 24 e 25 gennaio prossimi: la compagnia Crest presenterà “Giovannin senza parole”. In occasione del Carnevale, l’8 e il 9 febbraio si esibirà la compagnia lametina Teatrop con “I musicanti di Brema”, spettacolo di narrazione con musica dal vivo e disegni in sand art. Il 26 marzo 2024 in cartellone è previsto lo spettacolo “Il gatto e la volpe (aspettando Mangiafuoco)”, a cura della compagnia Teatro del Cerchio, lo spettacolo si è aggiudicato il Premio “Padova Amici di Emanuele Luzzati” al 40mo Festival nazionale del teatro per ragazzi in pieno svolgimento a Padova. La rassegna si concluderà l’11 e il 12 aprile con la Compagnia “MatutaTeatro” che porterà in scena “Cappuccetto Red”, uno spettacolo in cui si gioca con la lingua inglese.

I promotori della rassegna tengono a sottolineare che, anche per quest’anno, il costo dei biglietti rimane invariato rispetto all’anno passato; una scelta voluta che vuol essere un invito rivolto soprattutto alle famiglie e alle scuole per invogliare grandi e piccini a scoprire la magia del teatro.

La rassegna “Teatro Ragazzi 2023-2024” è co-finanziata con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso di Programmi di Distribuzione Teatrale e Programmi di Produzione Teatrale della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.