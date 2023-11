AMA Calabria, a Lamezia Terme arriva il Premio Oscar Nicola Piovani

Una vita arricchita da ogni forma d’arte, dalla musica al cinema, al teatro. Il Maestro Nicola Piovani è sempre riuscito ad equilibrare i diversi flussi artistici che sono andati ad intersecarsi con la sua storia. Il Premio Oscar ha dato vita ad alcune delle composizioni più conosciute e commoventi, la cui nascita verrà narrata da Piovani stesso nello spettacolo “Note a margine”, che si terrà venerdì 10 novembre, alle ore 21, al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme. L’evento è finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02 erogate ad esito dell’Avviso “per il finanziamento di Programmi di Distribuzione Teatrale” dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura”.

Uno spettacolo musicale con aneddoti autobiografici raccontati dalla voce diretta di colui che li ha vissuti in prima persona. AMA Calabria, con l’attenta direzione artistica di Francescantonio Pollice, continua a puntare sulla qualità dell’arte per il secondo evento inserito nel cartellone della stagione teatrale lametina.

“Note a margine”, è un racconto autobiografico in musica, la forma d’arte con cui Nicola Piovani riesce ad esprimere completamente i sentimenti dell’essere umano. A parlare sono le note musicali che hanno riempito in particolar modo il cinema, quelle composte dal Maestro a seguito di importanti incontri come quelli con Federico Fellini, Roberto Benigni, Vincenzo Cerami e i fratelli Taviani.

Gli strumenti musicali che saranno in scena, pianoforte (Piovani), sax (Marina Cesari), contrabbasso (Marco Loddo), batteria e percussioni (Vittorio Naso), saranno i mezzi che trasporteranno il pubblico nel vivo del racconto. Uno spettacolo che coinvolgerà tutti i cinque sensi, con il supporto dei video, con i disegni di Milo Manara, che verranno proiettati sullo sfondo del palcoscenico. Un modo per rendere ancora più realistica la narrazione del Maestro.

In “Note a margine” il connubio delle parole con la musica è di fondamentale importanza. Lo stesso Piovani ha sottolineato: “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”. Da qui la costante presenza delle note musicali nella vita del Maestro, che hanno riempito i suoi oltre quarant’anni di carriera, regalando ad un pubblico nazionale ed internazionale, momenti indimenticabili.

Nicola Piovani è un importante anello di congiunzione tra la musica e il cinema. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, è stato un orgoglio nazionale quando, nel 1999, ha vinto il Premio Oscar per le musiche del film “La vita è bella”, diretto da Roberto Benigni. Questo riconoscimento è solo la punta dell’iceberg nella lunga lista di premi ricevuti dal Maestro, tra cui quattro David di Donatello e quattro Nastri d’Argento.

Oltre all’estrema dedizione nei confronti della musica, sua passione fin da giovane, e l’estremo talento nel realizzarla, la carriera di Piovani è stata caratterizzata da una serie di incontri che lo hanno incoronato come uno dei nomi più conosciuti nell’ambito delle colonne sonore cinematografiche. Federico Fellini, Mario Monicelli, Nanni Moretti, Giuseppe Tornatore, sono solo alcuni dei nomi eccellenti con cui il Maestro ha collaborato firmando le colonne sonore dei loro lungometraggi. Importante anche il suo legame col teatro, dove si dedica alle musiche di scena per spettacoli di Luca De Filippo, Vittorio Gassman e tanti altri registi teatrali italiani. Dal 2022 è il nuovo direttore artistico del Gigi Proietti Globe Theatre, a Roma.