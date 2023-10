Lamezia Terme: PreVieni a Teatro, spettacolo il 21 ottobre

A Teatro in scena Salute e Prevenzione. La Commissione Pari Opportunità del Comune di Lamezia Terme insieme all’Associazione Teatrale “I Vacantusi”, in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro e con il supporto di numerose associazioni, ha organizzato un evento nel Foyer del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme per il giorno 21 ottobre alle ore 18.00, dal titolo PreVieni a Teatro, che si inserisce nelle manifestazioni che si celebrano in tutto il mondo per “Ottobre Rosa”.

Il mese di ottobre, infatti, è il mese della prevenzione oncologica e della salute femminile e i riflettori saranno accesi sulle donne: donne che hanno lottato e sofferto contro il tumore al seno e che si racconteranno; donne che hanno perso un familiare sconfitto dalla malattia, ma non per questo si sono arrese; donne impegnate tutti i giorni in prima linea accanto ai pazienti nei reparti ospedalieri.

Saranno presenti la dr.ssa Peppina Molinaro, Primario del reparto di Oncologia dell’Ospedale di Lamezia Terme, la dr.ssa Mimma Caloiero, Direttore del Dipartimento Materno Infantile, la dr.ssa Annalisa Spinelli, Responsabile del Centro Screening Oncologici, tutte donne medico dell’ASP di Catanzaro che si accompagneranno al Dr. Francesco Abbonante, Primario della Breast Unit dell’Ospedale Pugliese di Catanzaro, il quale dedica la sua vita alla cura delle donne ammalate di tumore al seno.

A coordinare i lavori sarà sempre una donna, Sabrina Pugliese, direttore artistico de “I Vacantusi”, con la presentazione dei “quadri teatrali” interpretati dalle attrici Rosy Vergori, Fedora Cacciatore e Angela Gaetano, le “anime” delle testimonianze.

La musica, anch’essa protagonista dell’evento, sarà curata dal maestro Francesco Sinopoli.

Numerose sono le Associazioni e le Organizzazioni di volontariato che supportano l’evento, perchè la lotta al cancro rappresenta una delle priorità per il Sistema Sanitario Nazionale, ma anche per la società intera, considerato l’elevato impatto economico e sociale della malattia. Non interessa solo il paziente che ne soffre, ma l’intera collettività e, per giocare d’anticipo, è necessaria la costruzione di una fitta rete di alleanze.

Le Città Visibili (Presidente Anna Misuraca), Alice Onlus (Presidente Angela Richichi), ACMO (Presidente Aldo Riccelli), Per Te (Presidente Caterina Nero), AVIS Provinciale di Catanzaro (Presidente Francesco Parrottino), ATEC Luigi Ionà(Presidente Maria Soccorsa Lucchino), Soroptimist (Presidente Rachele Iovene), ANTEAS Lamezia (Presidente Silvana Sacco), Donne e Futuro (Presidente Bianca Lillo), Samarcanda (Presidente Manuelita Iacopetta), Stella Deneb Francesca Caloiero (Presidente Mimma Caloiero).