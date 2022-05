Nuovi Corsi Jazz in Conservatorio a Nocera Terinese e Catanzaro

Sono stati attivati i nuovi Corsi di Musica Jazz presso il Conservatorio di Musica di Nocera Terinese/Catanzaro. Il Dipartimento di Musica Jazz si pone l’obbiettivo di colmare un vuoto formativo in un momento importante del riconoscimento della didattica di questa disciplina. I Conservatori Italiani hanno ormai tutti istituito una cattedra di musica Jazz, per questo motivo si è sentita l’esigenza di strutturare un percorso di studi organizzato dalla base del linguaggio musicale al Jazz e poi allo strumento. Corsi di Ear Training, di ritmica, di improvvisazione, di lettura veloce, di analisi,composizione, tutte queste attività vengono svolte all’interno delle lezioni di Educazione al linguaggio musicale in modo che le classi di strumento Jazz sviluppino gli elementi che sono strettamente legati allo strumento stesso che per definizione è un mezzo espressivo. Insegnanti di ottimo livello, programmi aggiornati e integrati tra loro, molta musica d’insieme, seminari, workshop, Concerti degli allievi nei locali e nelle stagioni concertistiche. Tutto ciò per creare un vero cantiere musicale e didattico di alto livello per la preparazione all’ingresso delle università musicali. Attualmente sono stati attivati nuovi corsi: Canto Jazz, Contrabbasso Jazz, Tromba Jazz, Trombone Jazz, Violino Jazz, Clarinetto Jazz e Flauto jazz, che affincheranno già i corsi esistenti in Pianoforte jazz, Chitarra jazz, Basso elettrico jazz, Sassofono jazz, Batteria jazz. Il Conservatorio “TCHAIKOVSKY” comunica a quanti interessati che sono aperti i termini per la presentazione delle domande di Ammissione per l’A.A. 2022/23 la scadenza è stata fissata per il 26 giugno p.v. La frequenza ai Corsi è di una volta a settimana e le lezioni si terranno a Nocera Terinese e Catanzaro. Per l’ammissione ai Corsi non vi sono limiti di età. I corsi Triennali e Biennali dell’ Istituto Superiore di Studi Musicali P.I. Tchaikovsky rilasciano titoli di studio legalmente riconosciuti ed equivalgono ad una Laurea magistrale.

Da parte del Capo Dipartimento di Musica Jazz M° Egidio Ventura, un augurio speciale è rivolto alla popolazione studentesca, agli alunni che si apprestano a vivere un nuovo anno accademico con entusiasmo e grinta, con il desiderio di apprendere e di vivere intensamente la loro esperienza di studenti.