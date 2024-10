A.Gi.Mus. Catanzaro: annullato il concerto in programma l’11 ottobre

La sezione A.Gi.Mus. di Catanzaro comunica che il concerto classico in programma per l’11 ottobre 2024 alle ore 18:30, presso la sala concerti del Comune di Catanzaro, è stato annullato. L’associazione informa, inoltre, il gentile pubblico che il programma concertistico riprenderà il 25 ottobre, nella medesima sede, con l’esibizione del duo composto dal M° Sergio Coniglio al pianoforte e dal M° Giuseppe Coniglio al violino. Seguirà un comunicato dettagliato in prossimità dell’evento.