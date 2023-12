Teatro, Persefone il ritorno: il Balenando sbarca a Messina

Persefone, fanciulla sacrificata al regno degli inferi, è al contempo simbolo, al suo rientro, della rinascita della natura. Figura mitologica che, riletta in chiave moderna, riporta alla grande tematica delle schiave di guerra usate come merce di scambio. Con questa rilettura del mito, “Persefone il ritorno” si appresta a calcare il palcoscenico indipendente più longevo di Messina, il Teatro dei Naviganti, conosciuto anche come Magazzini del Sale in via del Santo, 67, sabato 23 dicembre, per la rassegna “Giusto un sabato” stagione teatrale 2023/24, suggellando la V edizione del Balenando in Burrasca Reading Festival.

«Persefone è una creatura senza età, in bilico tra la fanciulla che è stata – e che dovrà essere ciclicamente in eterno – e il suo ruolo di regina del Regno dei morti. Sull’orlo dell’Ade, appena prima di uscire, si rivolge allo sposo che stenta a lasciarla andare. Così ripercorre le sue memorie senza mai dimenticare di essere attesa dalla madre Demetra e dal mondo intero per permettere l’inizio di una nuova primavera» spiega la drammaturga e direttrice artistica del festival Katia Colica.

La performance di reading/teatro, con la voce narrante e i testi della Colica e la musica dal vivo (basso elettrico e synth) di Antonio Aprile, è una produzione Adexo.

Le incursioni in video sono di Loredana Delfino e Luca Granata, mentre i costumi sono a cura di Domenica Stelitano. Foto e video di Marco Costantino e Gianluca Del Gaiso.

Balenando in Burrasca Reading Festival – Umani Disumani è un’iniziativa realizzata dall’associazione Adexo con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo Progetti Speciali 2023 Teatro.