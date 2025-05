Il 29 maggio all’Anfiteatro Comunale di Rosarno, anteprima di “Medma non si piega”

L’anteprima diil film-documentario su, di giovedì 29 maggio a Rosarno, prevista in origine alle ore 18, presso l’Auditorium dell’I.C. Marvasi Vizzone, in piazza Duomo, si terrà invece **alle 20.30 nell’Anfiteatro Comunale*, in via Sottotenente Gangemi, nei pressi di piazza Valarioti.

Un cambio di programma necessario, visto l’elevato numero di richieste di prenotazione, poiché gli spazi della scuola non ci consentivano di svolgere l’evento in sicurezza in presenza di un numero molto elevato di persone.

Come Ugly Films, in collaborazione con l’ANPI provinciale di Reggio Calabria, e con il supporto dell’associazione culturale Officina numero 8 – Casa del Popolo “Valarioti”, abbiamo deciso di presentare questa opera partendo da Rosarno per omaggiare Valarioti che era profondamente legato alla sua comunità di appartenenza.