Verso la conclusione il progetto “Volare”

E’ partito nel settembre scorso in Calabria e precisamente ad Antonimina, il progetto “Volare” (Volontariato- Anziani – Rete di eccellenze) finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in partenariato con le maggiori reti di volontariato sul piano nazionale, Anteas e Auser.

Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili e ridurre le ineguaglianze, sono stati alcuni degli obiettivi pulsanti del progetto che, ha previsto nei mesi scorsi, la realizzazione di diverse attività (rivolte agli over 65) in 20 territori, tra i quali anche il Comune di Antonimina, scelto per la Clinica Villa Vittoria, come rete d’eccellenza.

A coordinare le attività in programma ad Antonimina, è stata Domenica Bumbaca, Generatore di Comunità (Ge.Co) per la Calabria, vero motore operativo del progetto.

Le citate attività sono state finalizzate a rendere attivi e propositivi gli anziani attraverso la conoscenza di sé (con la ginnastica e lo sport) nell’attività “Palestra di vita” tenutasi nella clinica Villa Vittoria, con l’istruttore Cristian Pelle; con “Appunti di viaggio” alla scoperta del territorio (con passeggiate ed escursionismo, tra storia e ambiente) attraverso la collaborazione dell’animatore territoriale Emiliana Flamingo, dell’associazione Boschetto Fiorito, del videomaker Bernardo Migliaccio Spina e della fotografa Manuela Futia; e il potenziamento della propria creatività e immaginazione (con l’arte terapia) in “La mia vita è un’opera d’arte”, con la maestra Maria Adele Longo.

Quanto attuato grazie al progetto “Volare”, è racchiuso in uno spot promozionale, (trasmesso in questi giorni dall’emittente televisiva Telemia), nel quale viene colta una vera e propria ripartenza, dopo due anni di pandemia e di isolamento sociale, non solo in termini di condivisione di momenti e di spazi, piuttosto quanto una ripartenza che concepisce l’invecchiamento attivo, cercando di superare l’apatia, a dimostrazione che gli anziani non sono assolutamente un problema ma una risorsa.

Il documentario in versione integrale, sarà proiettato nell’evento finale e alla clinica Villa Vittoria, di Antonimina.