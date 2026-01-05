Concluse le riprese di “Sybaris The Great”, il corto di Maurizio Vincenzi

Si sono svolte recentemente (30 dicembre) le riprese conclusive per Sybaris The Great, opera cinematografica scritta e diretta dal regista e cantautore calabrese Maurizio Vincenzi, che vedrà la luce a breve.

Il set e le riprese sono stati realizzati nella suggestiva location del Parco Archeologico di Sibari, luogo simbolo della storia della Magna Grecia, grazie all’autorizzazione concessa dalla Direzione del Parco, guidata dal direttore Filippo Demma, alla collaborazione della Dott.ssa Teresa Lanza e del fotografo Maurizio Guarino.

Il cortometraggio è concepito come un’opera suddivisa in due parti narrative distinte ma complementari. La prima, prevalente e più ampia, è ambientata nell’antichità e ricostruisce la grandezza storica di Sybaris attraverso scene con attori e comparse in costume d’epoca, cavalli, templi, banchetti e momenti di vita quotidiana ispirati al mondo della Magna Grecia.

La seconda parte, ambientata ai giorni nostri, è stata realizzata appunto, proprio nel Parco Archeologico e vede il coinvolgimento diretto di alcuni bambini della scuola primaria di Sibari con due delle loro insegnanti , creando un ponte simbolico tra passato e presente.

Attualmente in fase di restyling, Sybaris The Great verrà completato nelle prossime settimane e successivamente iscritto a festival cinematografici nazionali e internazionali, seguendo il percorso già intrapreso da Paradiso in Blues, altra opera cinematografica di Maurizio Vincenzi riconosciuta in ambito festivaliero internazionale, arrivando a ottenere 24 premi e riconoscimenti. L’uscita dell’opera è prevista per febbraio 2026.

All’interno del cortometraggio è inserito il singolo Sybaris, brano caratterizzato da forti riferimenti storici e da uno stile hard rock. Il singolo è stato riconosciuto con una Menzione d’Onore all’Athens International Art Film Festival e la vittoria come Miglior Videoclip al Giove International Film Festival. Il brano è stato masterizzato presso gli Abbey Road Studios di Londra, storici studi resi celebri dai Beatles.

Sybaris The Great è stato realizzato interamente senza alcun contributo esterno né sovvenzione pubblica o privata, come progetto completamente autoprodotto dall’autore. La realizzazione dell’opera ha coinvolto oltre 250 persone tra addetti ai lavori, comparse e attori, con riprese svolte tra Calabria e Veneto. Un omaggio gratuito nato da un legame profondo e autentico con la propria terra e le proprie origini, essendo l’autore nato e cresciuto tra le strade di Sibari.