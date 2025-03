I Manetti Bros, Papaleo e Max Mazzotta al Citrigno per l’anteprima di U.S. Palmese

Giovedì 20 marzo al cinema Citrigno anteprima cosentina di “U.S. Palmese, una commedia prodotta dalla Mompracem, Rai Cinema, col sostegno della Calabria Film Commission ed il patrocinio della Lega Nazionale Dilettanti.

Distribuita da 01 Distribution.

Dopo il successo dell’anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma e della presentazione a Palmi, in cui la pellicola è stata interamente girata, il film approda a Cosenza con tanto di menzione speciale all’accompagnamento musicale e alla geografia (anche umana) di un film che ricorda la potenza delle narrazioni di Marco e Antonio Manetti meglio noti come i Manetti Bros.

Registi, sceneggiatori e produttori cinematografici italiani saranno a Cosenza per presentare il loro ultimo lavoro, forti di una carriera ricca e significativa tra corti, lungometraggi, serie televisive di successo e videoclip musicali; vincitori del Ciak d’oro per il miglior regista nel 2018 per il film “Ammore e malavita”, che li ha consacrati a livello nazionale, i Manetti si sono fatti conoscere presso il grande pubblico grazie al loro Diabolik.

Archiviata l’esperienza cine-fumettistica della trilogia, i due tornano alla commedia che fa sorridere e riflettere puntando sul binomio vincente di cinema e calcio, commedia che già dal titolo porta nel cuore della Calabria.

Otto settimane di riprese a Palmi sono valse alla nostra regione un’importante operazione di marketing territoriale e di promozione ed un ritorno a casa per i registi che per linea materna sono originari proprio di Palmi.

U.S. Palmese narra della bellezza di quel calcio romantico che appartiene alle persone e non ai procuratori senza scrupoli. Una favola che ci suggerisce si possa ancora vivere di sogni, nonostante tutto.

Al centro della vicenda la squadra di calcio di Palmi, una delle più antiche compagini del panorama calcistico della Calabria, molto seguita dai parmensi, per i quali costituisce una sorta di religione laica, un amore incondizionato che tra l’altro, durante le riprese ha conquistato il campionato di promozione approdando in eccellenza, sarà stato un caso?

Presente all’anteprima anche Rocco Papaleo, nel film è sua l’astrusa proposta: raccogliere una colletta per pagare l’ingaggio milionario ad Etienne Morville (Blaise Afonso), talentuoso ma incandescente calciatore. Dopo l’ennesima “caduta di stile” Morville accetta così da poter ripulire la sua immagine. A Palmi troverà, forse, quello che gli è sempre mancato: la felicità di giocare a calcio.

All’anteprima anche l’attore cosentino Max Mazzotta che guarda caso ha iniziato a dedicarsi allo studio della recitazione proprio presso l’Accademia d’Arte Drammatica della Calabria di Palmi, dove torna ormai come attore affermato, nei panni dell’allenatore della squadra in crisi.