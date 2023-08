“Menorah Esodo 25”, il docufilm ambientato anche a Cosenza cerca attori

“Menorah Esodo 25” è un docufilm scritto e diretto da Gianfranco Confessore e prodotto da “Visualia- Produzioni Cinematografiche, il cui presidente è Attilio Russo e “Tempi Moderni European Film Association” del presidente Ermanno Reda, con il contributo fondamentale della Calabria Film Commission.

La prossima settimana alcune scene saranno girate a Cosenza: per questo motivo è ufficialmente aperto il casting per una figura in particolare, assolutamente non secondaria. Le eventuali iscrizioni potranno essere fatte attraverso i canali social e le pagine del film (https://www.facebook.com/menorah.esodo25) entro il prossimo 9 settembre.

Il docufilm è realizzato grazie alla partecipazione della Comunità Ebraica di Roma e dell’Istituto nazionale di Studi Romani. Ed ha l’obiettivo di spiegare le peculiarità della Sacra Lampada, ripercorrendo la sua storia lunga 3000 anni. In particolare le interviste di autorevoli personaggi del mondo ebraico, del mondo dell’arte e della archeologia, ed i due protagonisti della parte filmica (Marina Suma e Adolfo Adamo) ci guidano verso la possibilità storico/archeologica che il sacro oggetto possa essere custodito nel tesoro di Alarico. Si crea così un forte legame tra le città di Gerusalemme, Roma e Cosenza dove si narra che il tesoro possa essere seppellito. Verrà presentato nei più importanti festival del cinema internazionali (Venezia, Roma, Berlino, Cannes) e verrà distribuito in tutto il mondo con i sottotitoli in lingua inglese. Sono previste diverse conferenze stampa di presentazione, anche presso la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica. Gli abiti della protagonista sono appositamente realizzati dalla fashion designer Anna Virgiglio, mentre i gioielli dal maestro orafo Gerardo Sacco.

Particolarmente soddisfatti ed entusiasti i protagonisti, dai produttori al regista. L’opera ha già un primissimo passaggio nel corso del Magna Graecia Film di Catanzaro, nelle settimane scorse. Una piccola anteprima che ha riscosso un notevole apprezzamento, tra gli addetti ai lavori ed i tanti partecipanti alla kermesse calabrese che ha ospitato finanche Russel Crowe. Mentre, tra qualche giorno, sarà presente al “Terme Luigiane Film Fest”. In attesa delle scene da girare nella città di Telesio e di un casting che si annuncia attesissimo.