Festival Euromediterraneo di Altomonte: questa sera la proiezione del film “Io e mio fratello” con la star internazionale Romina Arena

Nel bellissimo borgo medievale di Altomonte, proseguono gli spettacoli del Festival Euromediterraneo 2023, questa sera sabato 26 agosto alle ore 21:30 nel Teatro Costantino Belluscio, sarà proiettato il film “Io e mio fratello” di Luca Lucini, girato nella cittadina, la quale negli ultimi mesi ha visto un incremento turistico per la forte curiosità di conoscere il luogo dove sono state fatte le riprese. Prodotto da Agostino Sacca’ per Pepito Produzioni, Giuseppe Saccà per 302 Original Content e da Vision Distribution, con il sostegno di Calabria Film Commission.

Una storia fresca e leggera che vede la Calabria protagonista, dal borgo al mare, con consensi e apprezzamenti di pubblico e critica.

Ospiti della serata alcuni attori protagonisti della pellicola, il regista Lucini, i produttori, Pasquale Arnone Film Commissioner e Location Manager per la Calabria e sulle gradinate non mancheranno anche le tante comparse di Altomonte che hanno partecipato alle riprese.

Eccezionalmente l’evento sarà arricchito dalla presenza di Romina Arena, sorella dell’attore italoamericano Al Pacino, collaboratrice tra gli altri del Maestro Ennio Morricone, accompagnata da Chris Fisher produttore cinematografico statunitense e dal regista e musicista Marco Borrelli .