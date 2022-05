Columns, la serie TV made in Calabria si prepara per l’ultima stagione

Si è svolta ieri 3 maggio alla sala stampa dell’Hotel Majorana la conferenza stampa dell’ultima stagione della serie tv tutta Calabrese, COLUMNS, diretta dal regista Gustavo Garrafa. A presenziare all’evento c’è stato buona parte del cast della serie. A moderare la conferenza stampa è stata la speaker radiofonica MariaRosaria Gairo di RLB Radioattiva, che è radio partner. Columns è una serie televisiva di fantascienza ideata dal regista Gustavo Garrafa. La prima stagione, è andata in onda in Calabria dal 2012 e successivamente è stata poi replicata su altre televisioni locali e sui vari canali nazionali. La seconda stagione è stata trasmessa in prima TV sulle emittenti locali La C in Calabria, Amica9 in Puglia, Canale10 a Roma: subito dopo il canale nazionale SOS Television ha riproposto l’intera serie all’interno del programma: Destinazione Krypton dal 2016.

Trama ultima stagione:

Dopo aver fermato l’avanzata delle colonne aliene e della perfida regina Meresh sembrava che il male fosse stato finalmente sconfitto, ma anni luce dalla terra il pianeta Rede governato dalla regina Aurora e dal principe Arex venne distrutto da una misteriosa colonna aliena. L’amore verrà nuovamente meso alla prova, ma la colonna più importante dell’universo è l’amore e vincerà su tutto.

Canali tv che trasmettono in onda Columns:

La terza e ultima stagione andrà in onda dal 16 Maggio su:

LaC tv – Esclusiva digitale terrestre per la Calabria lcn 11 e Esclusiva nazionale sul satellite su TvSat Lcn 411 e su Sky Lcn 820 e on the mand sulla piattaforma Lac Play. In Puglia: Amica 9 tv, Sicilia: Televideo Agrigento, Piemonte: Retemia, Lazio: Canale10. Online su TG YOU 24 CHANNEL, RETE 24 e RETE 2.

COLUMNS Stagione finale sarà anche disponibile prossimamente sotto forma di film su Amazon Prime video negli Usa, Canada, India, Germania, Austria e Giappone. COLUMNS sarà proiettato in anteprima con il primo episodio al Cosenza Comics and game al parco acquatico di rende, domenica mattina.