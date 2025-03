Beatrice Iiriti in Nazionale: seconda chiamata per la giocatrice della Segato

Beatrice Iiriti, giovane talento reggino, ha scritto una pagina di storia per il calcio locale: è la prima atleta di Reggio Calabria a essere convocata nella Nazionale, per la seconda volta in poche settimane.

Un traguardo incredibile che riempie di orgoglio non solo lei e la sua famiglia, ma tutta la comunità Calabrese.

Atleta attualmente in forza alla Segato, è l’unica tra le convocate a non far parte di una squadra professionistica, il suo talento ha attirato l’attenzione di grandi club come Juventus e Sassuolo che già l’hanno ospitata più volte e invitata ancora per il futuro prossimo. Ora è pronta a vestire nuovamente la maglia azzurra, per la seconda volta dopo l’esordio contro San Marino di qualche settimana fa, dove ha anche preso parte come goleador al 6-0 finale. Indosserà nuovamente l’azzurro dal 24 al 27 al centro federale di Tirrenia, dove si allenerà insieme alle migliori giovani calciatrici d’Italia.

Questo successo dimostra che con impegno, passione e tanta determinazione, i sogni possono davvero diventare realtà. Beatrice è un esempio per tutti i giovani che credono nel proprio talento, anche quando la strada sembra in salita. A lei vanno i complimenti e il sostegno di tutta la città, che la seguirà con orgoglio in questa straordinaria avventura!