Calcio: oggi a Palazzo De Nobili la premiazione del Catanzaro

Oggi pomeriggio, alle ore 18.30 a Palazzo de Nobili, il sindaco Nicola Fiorita, a nome dell’amministrazione comunale tutta, premierà la squadra, il tecnico e la dirigenza dell’Us Catanzaro dopo la vittoria del campionato e la conquista della serie B. Ad accogliere il gruppo giallorosso sarà una rappresentanza di alunni della scuola primaria del plesso Corvo che premierà tutti i componenti della rosa con un omaggio artistico realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco. “Accoglieremo con grande entusiasmo la squadra che ha fatto sognare tutta la città per rendere il doveroso tributo dell’amministrazione dopo l’importante successo sportivo conseguito in questa stagione”, ha commentato il sindaco Fiorita. “Per l’occasione, i protagonisti di questa sobria cerimonia saranno proprio i piccoli tifosi della scuola di Corvo che ogni giorno, grazie all’impegno delle insegnanti e di tutti gli operatori, sono coinvolti in progetti e attività didattiche mirate a combattere l’isolamento e la dispersione scolastica nella periferia sud della città. Una scelta simbolica, questa, che ovviamente non vuole escludere dal clima di festa le altre scuole della città: l’amministrazione è già a lavoro per organizzare un’altra giornata dedicata proprio a tutti gli alunni, nei tempi e negli spazi adeguati per non tenere fuori nessuno. Il Catanzaro è di tutti, godiamoci questo momento di entusiasmo che sono sicuro potrà contagiare in positivo la città e farci sentire ancora più uniti sotto un’unica bandiera”.