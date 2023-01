Due tiri e due gol: SudTirol-Reggina 2-1, Contini il miglior alleato di Odogwu

Al termine di una gara ampiamente comandata sul piano del gioco, la Reggina torna a casa con zero punti dal “Druso” di Bolzano: finisce 2-1 per il SudTirol, che al 23° turno della Serie B coglie la quarta vittoria in cinque gare. Doppietta di Odogwu, inframezzata da una prodezza balistica di Menez. Altoatesini che vanno a -4 dagli amaranto, in classifica.

LE SCELTE – Inzaghi ridisegna l’attacco nel suo 4-3-3: fuori Rivas, a sinistra c’è Menez rientrante dalla squalifica, mentre Gori mantiene il posto di centravanti. Crisetig a centrocampo rileva l’appiedato Majer. Bisoli vara un 4-4-2 che in fase difensiva diventa 4-4-1-1, con le due punte a turno che si abbassano su Crisetig. Mossa per annullare il 4-3-3 del collega.

LE CHANCES – Sugli sviluppi di un corner da destra, Menez dal lato opposto si coordina da campione: il suo destro si stampa sulla traversa, dopo un batti e ribatti Poluzzi dice no a un bel destro dal limite di Gagliolo. La gara si infiamma, il numero 7 è ispirato ed invita Pierozzi al tiro dalla distanza: destro basso e potente, che sibila di pochissimo a lato alla destra di Poluzzi.

LE RETI – Dopo aver di fatto rinunciato a giocare per mezz’ora, Bisoli passa al 4-5-1 con Rover e Mazzocchi larghi. Al 36′ Tait sfonda a destra: tocco rasoterra per Rover, cross rasoterra nell’area piccola, assist perfetto di Contini per Odogwu che deve solo appoggiare nella porta sguarnita. Al 42′ Menez pareggia subito i conti: serie di tocchi rasoterra sulla trequarti, il SudTirol prova ad allontanare ma il francese tiene la gamba rigida e spedisce una saetta all’incrocio, da circa 27 metri.

LA BEFFA – Poche le occasioni nella ripresa. Gori ci prova di testa su uno dei rari cross. I subentri di Rivas, Cicerelli e Liotti non scuotono la Reggina. Gara ruvida e bloccata, portieri inoperosi. All’80’ Rivas va in gol con un gran destro ad incrociare, da posizione angolatissima: ma sulla sponda di Liotti, l’honduregno è di poco in fuorigioco. All’86’ l’episodio decisivo: corner da destra per i padroni di casa, Odogwu è bravo a staccare in mezzo a due ma è nell’area piccola, per un 2-1 facilissimo contro un portiere che non esce mai.

DUE TIRI E DUE GOL – La Reggina perde 2-1 una partita che con un portiere sarebbe finita 0-1. Non era affatto il caso, con una entusiasmante posizione di classifica ed in questo momento della stagione, di concedere agli avversari la possibilità di segnare ad ogni tentativo. Colombi non sarà Donnarumma, ma se il mercato ha prodotto un portiere di gran lunga inferiore a Ravaglia, sarà meglio rispolverare già a Palermo l’estremo difensore che ha fatto meno danni degli altri. Al “Barbera” mancherà Fabbian per squalifica.

SUDTIROL – REGGINA 2-1

Reti: 36′ Odogwu, 42′ Menez, 86′ Odogwu

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto (46′ Berra), Zaro, Masiello, Celli; Tait, Fiordilino (78′ Pompetti), Belardinelli, Rover (78′ Carretta); Mazzocchi (46′ Casiraghi), Odogwu. A disposizione: Minelli, Giorgini, Vinetot, De Col, Eklu, Siega, Schiavone, Marconi. Allenatore: Bisoli.

REGGINA (4-3-3): Contini; Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Crisetig, Hernani (72′ Cicerelli); Canotto (64′ Rivas), Gori (72′ Liotti), Menez. A disposizione: Colombi, Aglietti, Loiacono, Bouah, Lombardi. Allenatore: F. Inzaghi.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Ammoniti: Zaro, Curto, Canotto, Fiordilino, Fabbian