Calcio: impegno casalingo per la T&T Royal Lamezia con la Segato

Domenica 6 novembre alle ore 15.30 al Palasparti di Lamezia Terme la Royal riceve la Segato per la quarta giornata di campionato di serie A2 femminile di calcio a 5.

Le lametine vogliono confermare quanto di buono fatto nelle ultime due prestazioni. Di fronte si troveranno un avversario molto tosto, con un quintetto esperto, che nelle prime giornate non ha raccolto per quanto avrebbe potuto e per questo arriva a Lamezia con il dente avvelenato.

Conosciamo bene le avversarie, – esordisce Julia Ferreira – e sappiamo come possono farci male. In settimana ci siamo allenate bene, partita dopo partita stiamo trovando la giusta quadratura, daremo il tutto per tutto, non vogliamo certo sfigurare davanti al nostro caloroso pubblico.