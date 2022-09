Futsal femminile, la Società Fighters Real Arangea apre le porte dello “Sporting Club Bocale” per il primo open day giallonero

“Per dare una spinta ad un movimento in crescita, la Società Fighters Real Arangea – comunica la stessa in una nota – apre le porte dello Sporting Club Bocale per il primo open day giallo nero. L’evento che si terrà domenica ore 17:00 è aperto sia alle calcettiste interessate all’attività della prima squadra che affronterà per il secondo anno consecutivo il campionato di Federazione (Serie C) che a tutte le ragazze dai 10 anni in sù, interessate ad entrare nel mondo del futsal. Entra a far parte della famiglia giallonera.

Unisciti a Noi!”.