Cosenza, la vittoria della speranza: 3-1 al Pordenone

Il Cosenza vince per 3-1 sul già retrocesso Pordenone e continua a sperare nella salvezza. I rossoblù rimangono quartultimi ma adesso sono distanti soltanto due lunghezze dall’Alessandria, bloccata in casa dalla Reggina sullo 0-0.

La vittoria sul Pordenone inguaia il Crotone, che retrocede. Con 25 punti dopo 36 gare, il Crotone potrebbe ancora raggiungere il Cosenza (31 punti dopo la vittoria odierna sul Pordenone).

La formazione di Pierpaolo Bisoli se la vede brutta contro i friulani, che sfruttano una combinazione tra Cambiaghi e Lovisa per passare in vantaggio. Il Cosenza torna in partita con un calcio di rigore trasformato da Larrivey e segnalato per un fallo di Bassoli sull’argentino. Al 44′, i calabresi ribaltano il match con l’ex Cagliari. Questa volta, però, fa tutto Caso e a lui tocca solo piazzare il piede per battere ancora Perisan.

Nella ripresa, tris siglato dall’ex Camporese a otto minuti dalla fine, dopo un calcio di punizione di Rigione disinnescato da Perisan. Nel recupero, traversa di Bassoli.