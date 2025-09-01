Educatori familiari, l’Ats di Vibo Valentia ottiene un nuovo finanziamento: soddisfazione dell’assessore Scrugli

Un nuovo cospicuo finanziamento per un nuovo, importante, servizio da rendere alle famiglie con maggiori necessità. È quello ottenuto dall’Ambito territoriale sociale n. 1 di Vibo Valentia, a valere sul FESR/FSE+ 2021-2027 “Una Calabria più inclusiva”, dell’ammontare di 243mila euro per due anni.

A darne notizia è l’assessore alle Politiche sociali del Comune di Vibo Valentia, Lorenza Scrugli: “Il finanziamento del progetto Educational Framework – spiega – consentirà di assumere per due anni, con contratto a tempo determinato, gli educatori familiari che avranno il compito di affiancare le famiglie nell’ambito delle quotidiane necessità di crescita di bambini e ragazzi. Saranno al servizio dei Comuni dell’Ambito ed auspichiamo di poter procedere a brevissimo al loro reclutamento. Il sindaco Romeo, in qualità di rappresentante dell’ente capofila, ha già firmato la convenzione con la Regione Calabria, quindi manca davvero poco – conclude l’assessore Scrugli – e l’avvio di questa nuova iniziativa di sostegno alle famiglie sarà realtà”.

L’educatore s’inserisce proprio nel contesto familiare, fornendo consulenze specifiche ai genitori relative alle problematiche più diffuse come la gestione dei capricci, il rispetto delle regole o la costruzione di routine per affrontare compiti e organizzazione scolastica.

L’obiettivo è diffondere un servizio family friendly che sia di rafforzamento dell’identità educativa delle singole famiglie e di conciliazione dei tempi di vita/lavoro, e sarà rivolto prioritariamente alle famiglie in difficoltà o multiproblematiche con figli.

Nelle prossime settimane verranno comunicate sia le modalità di reclutamento delle figure professionali che, per quanto concerne le famiglie, l’avviso pubblico con relativo modulo di domanda.