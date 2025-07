Franzé (FdI) denuncia incuria e degrado nel terminal bus di Vibo Valentia

“Esprimiamo oggi la nostra più profonda amarezza e indignazione per l’ennesimo segno di incuria e disattenzione nei confronti della situazione del terminal bus di Vibo Valentia, che continua a trovarsi in una situazione di profondo degrado e di situazione igienico sanitaria imbarazzante”. E’ quanto afferma Katia Franzé, componente del direttivo comunale di “Fratelli d’Italia”, attraverso una nota stampa, in merito alle condizioni in cui versa l’infrastruttura. “Le diverse denunce sui social – continua la nota – evidentemente non sono servite a spronare l’attuale amministrazione e correre ai ripari. Chi è alla guida di una città dignitosa, di una città capoluogo di provincia, non può e non deve far finta di occuparsi delle criticità del nostro territorio. E’ bene ricordare che la vicenda del terminal bus era già stata inserita nell’agenda urbana dell’amministrazione Costa e attualmente, grazie ai fondi ottenuti dalla destra regionale, è stata sottoscritta la relativa convenzione finalizzata all’ottenimento di un milione di euro per il rifacimento dello stesso. Non si possono più avere scusanti, il terminal bus deve diventare una priorità nell’agenda politica. E’ opportuno approfittare di questo periodo di chiusura delle scuole, per lavorare sodo e realizzare una nuova struttura dignitosa da consegnare alla città per il prossimo settembre. Tale zona è utilizzata da 80 autisti e da centinaia di studenti e lavoratori pendolari: come minimo è giusto e opportuno garantire loro il comfort realizzando una

struttura di appoggio che oggi non hanno, perché questo luogo da dove partono e arrivano tutte le corse, oggi è uno spazio in un totale stato di degrado e abbandono, con profonde voragini, circondato da sterpaglie che in alcuni tratti invadono la carreggiata, privo di cestini per l’immondizia e privo di servizi igienici”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche un altro componente del direttivo, Enrico Rottura, che ha rimarcato come un importante infrastruttura del genere “non possa rimanere in uno stato di degrado che in caso di pioggia diventa non solo di difficile utilizzo ma anche pericolosa. “Pertanto – conclude la nota – non staremo a guardare, saremo sempre sentinelle in prima linea, perché siamo stanchi del pressapochismo e chiediamo un impegno concreto per i nostri cittadini, per i nostri figli, per tutti”.