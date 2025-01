Provincia di Vibo, avviati i lavori di bitumazione lungo la SP 95 che da Parghelia si proietta verso Tropea. L’intervento segue di pochi giorni il focus sulla viabilità effettuato dal presidente L’Andolina e dal sindaco di Parghelia, Landro 

Sono partiti, stamattina, i lavori di bitumazione della strada provinciale numero 95, lungo il tratto che da Parghelia si proietta verso Tropea. L’intervento segue di pochi giorni il focus sulla viabilità delle arterie provinciali che conducono alla realtà territoriale di Parghelia, effettuato congiuntamente dal presidente, Corrado Antonio L’Andolina, e dal sindaco di Parghelia, Antonio Landro. Ecco in sintesi la situazione emersa.

Interventi eseguiti di recente o finanziati in precedenza

-S.P. 19 Parghelia – Fitili – Zaccanopoli – Inn. S.P. Briatico – Zungri, D.M. 49/2018, annualità 2022, lavori ultimati € 250.000,00

-S.P. 19 Parghelia – Fitili – Zaccanopoli – Inn. S.P. Briatico – Zungri, D.M. 123/2020, annualità 2023, lavori ultimati € 100.000,00

-S.P. n. 95 (ex S.S. 522) intero tratto (tranne il vecchio tracciato già via Senatore Parodi tra il km. 10 + 300 ed il km. 13 + 800 trasmesso al Comune), D.M. 141/2022, annualità 2026, € 500.000,00

-S.P. N. 83 Briatico – Zungri – San Giovanni di Zambrone – Daffinacello – Daffinà, D.M. 141/2022, annualità 2028, € 550.000,00

Di seguito, gli interventi programmati dall’attuale presidenza

-S.P. 19 Parghelia – Fitili – Zaccanopoli – Inn. S.P. Briatico – Zungri, D.M. 101/2022, annualità 2028, € 300.000,00

-S.P. n. 95 (ex S.S. 522) intero tratto (tranne il vecchio tracciato già via Senatore Parodi tra il km. 10 + 300 ed il km. 13 + 800 trasmesso al Comune), D.M. 101/2022, annualità 2028, € 500.000,00

-S.P. 95 (ex S.S. 522) Ponte Parghelia, D.M. 125/2022, annualità 2028, € 400.000,00

-S.P. n. 95 (ex S.S. 522) intero tratto (tranne il vecchio tracciato già via Senatore Parodi tra il km. 10 + 300 ed il km. 13 + 800 trasmesso al Comune), fondi regionali, annualità 2023, in esecuzione, € 2.620.679,04. In relazione a detto finanziamento nel corso del focus è stato specificato che “la progettazione è stata avviata dalla precedente amministrazione, mentre il finanziamento (mediante scorrimento di graduatoria), il progetto definitivo, le procedure d’appalto e le esecuzioni sono avvenute (e tuttora in itinere) con l’attuale presidenza”.