Monterosso Calabro si prepara ad ospitare la XI edizione della Sagra dei Sapori

Monterosso Calabro, nominato fra i borghi più belli d’Italia nella classifica 2016 di Skyscanner continua a stupire, ogni anno, monterossini, calabresi dai paesi limitrofi e turisti da ogni parte del mondo con una delle feste popolari più singolari.

Perché? Lo abbiamo chiesto a Celeste La Tessa dell’Associazione UPA – Giovani in Festa, associazione di volontariato che organizza l’evento.

“è una sagra speciale perché non si mangia un’unica cosa. La sagra dei sapori, dal punto di vista culinario, vuole promuovere la cucina calabrese più autentica e spontanea: da pipi e patati, ai fileja, fino alle fritture più tipiche. Ma senza soffermarsi su un’unica pietanza. Chi viene ogni anno sa che, ogni volta, trova qualcosa di nuovo e diverso. Sempre tipico, certo!”

E tipico è anche la forma di organizzazione dell’evento: un gruppi di amici, volontari, sia del posto che provenienti da altri luoghi, in vacanza nel piccolo centro calabrese.

“Questo ha una rilevanza sociale enorme – dichiara Caterina Fanello, sociologa ed esperta di marketing, membro dell’Associazione – è straordinario vedere ragazzi di ogni età cimentarsi in cucina, sin dalle prime ore del mattino, assieme ai turisti del posto. Immaginate un diciottenne proveniente da Milano a tagliare peperoni, mentre una signora del posto, di passaggio si sofferma a spiegarli come <<si tagghiunu i pipi>>”

Anche per questo, per la sua spontaneità, la Sagra dei Sapori, in 11 anni, ha conquistato il cuore di molte persone che, arrivando a Monterosso, in pieno agosto sono certi di trovare: una fantastica accoglienza, buon cibo e tanto divertimento a misura di “piccolo borgo”.

La serata, infatti, sarà allietata dal gruppo Amakorrà che intratterranno con musica e balli popolari.

Un’esperienza unica capace di mettere insieme nuove generazioni, cultura e tradizione con uno spirito di comunità che il Meridione ha bisogno, sempre più, di valorizzare sia come mezzo sia per unire fra loro le generazioni che come leva turistica.

“Vogliamo che tutti si possano sentire come a casa loro – continua il Presidente- per questo la sagra è totalmente gratuita.”

L’appuntamento è a Monterosso Calabro, il 17 agosto alle ore 20.30 presso il Parcheggio di Via Roma.