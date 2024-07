Cambio al vertice del Comando provinciale della Guardia di Finanza, il presidente della Provincia di Vibo: “Benvenuto a Bua e grazie a Ghibaudo”

«In qualità di presidente della Provincia di Vibo Valentia, esprimo il mio sentito ringraziamento al colonnello Massimo Ghibaudo per il significativo lavoro svolto nei suoi tre anni di attività alla guida del Comando provinciale della Guardia di finanza. Nel contempo faccio le mie congratulazioni e do il benvenuto al colonnello Eugenio Bua. Sono convinto che il neo comandante della Gdf, forte di un percorso accademico qualificato e di una notevole esperienza professionale nelle fiamme gialle, saprà incidere, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, in maniera importante anche nella complessa e variegata realtà territoriale del Vibonese».

Così in una nota il presidente della Provincia di Vibo Valentia Corrado Antonio L’Andolina.