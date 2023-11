Ospedale di Vibo, Amalia Bruni: “Ho chiesto l’audizione in Terza Commissione dell’ingegnere Pasquale Gidaro, responsabile della unità organizzativa investimenti sanitari per capire a che punto siamo con i lavori per la sua realizzazione”

“Sin dall’inizio di questa legislatura abbiamo posto la nostra massima attenzione alla vicenda legata alla costruzione dei nuovi ospedali in Calabria. Sono trascorsi troppi anni dall’accordo quadro tra Stato e Regione che stabiliva la realizzazione di tre nuove strutture ospedaliere. Questi ritardi rappresentano una vergogna tutta Calabrese alla quale bisogna porre rimedio per provare a recuperare la fiducia dei cittadini. Per questo motivo ho chiesto che venisse audito in Terza Commissione l’ingegnere Pasquale Gidaro, responsabile della unità organizzativa (UAO) investimenti sanitari per capire a che punto sono arrivati i lavori per la realizzazione dell’ospedale di Vibo. Siamo convinti che prestando la massima attenzione con un monitoraggio continuo riusciremo a individuare e a risolvere immediatamente ritardi, intralci e problemi che dovessero arrivare. Sappiamo bene che la realizzazione di questi ospedali rappresenta un traguardo importantissimo per le comunità interessate e intendiamo impegnarci al massimo per fare in modo che i nuovi ospedali vengano realizzati nel più breve tempo possibile”. Lo scrive in una nota Amalia Bruni, Consigliere regionale del Pd e Vicepresidente della Terza Commissione.