Sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, il sindaco di Vibo Limardo: “Non appena concluderemo disamina, ne daremo comunicazione alla cittadinanza”

“Ho ricevuto questo pomeriggio una mail da parte dell’avvocato con la notifica delle motivazioni sottostanti al dispositivo emesso dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti lo scorso 1 marzo. Non appena ne siamo venuti a conoscenza, abbiamo interrotto la riunione in corso per procedere attentamente alla disamina della stessa. Mi riservo, non appena concluderemo la disamina con la giunta, i tecnici e il supporto legale necessario, e non senza averne prima condiviso il contenuto con il presidente del consiglio ed i consiglieri comunali, di darne dettagliata comunicazione alla cittadinanza tutta”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo.