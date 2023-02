Vibo: ringraziamenti da parte del vicesindaco Scalamogna a seguito dell’aggressione subita

“Sento il bisogno ed il dovere di ringraziare il mio Sindaco, Avv. Maria Limardo, gli Assessori e l’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, compresi i dirigenti, funzionari e dipendenti, il Presidente della Regione Calabria, Dott. Roberto Occhiuto, con gli Assessori e l’apparato regionale, il Prefetto, Dott.ssa Roberta Lulli, tutte le Istituzioni Militari ed Ecclesiastiche, tutti i Sindaci della Provincia, con le loro amministrazioni, gli Ordini Professionali, le diverse Associazioni presenti sul territorio e le centinaia e centinaia di cittadini per la vicinanza, la solidarietà e la stima personale, dimostratami, con atti concreti, telefonate e toccanti messaggi, a seguito dell’aggressione subita mercoledì scorso, mentre, nella mia funzione di Vicesindaco, presenziavo alla demolizione di un manufatto abusivo del compendio Pennello.

Senza ritornare nello specifico dei fatti, ormai conosciuti da tutti, voglio concludere questa sentita nota di ringraziamento riportando integralmente uno dei tanti bei messaggi ricevuti:

“Caro Pasquale, ho appena letto quanto ti è accaduto e ti voglio esprimere la mia più sincera e affettuosa solidarietà non nascondendo anche il mio più vibrato senso di rabbia come se la cosa fosse capitata ad un mio caro. Tu sei una persona onesta e questo ti deve rendere forte e orgoglioso del tuo operato. Inoltre la tua nobile persona sicuramente ti aiuterà a superare questo brutto momento. Sai la vita è fatta anche di queste cose brutte, ma per fortuna anche di cose belle. Tu sei un caro amico e un bravissimo professionista e anche una persona che si spende tanto per la collettività con dedizione e soprattutto con amore e passione. Coraggio vai avanti e cerca di dimenticare quanto accaduto pensando che c’è tanta gente perbene che ti sostiene e ti stima. Grazie per quanto fai e buona serata”.

Grazie di cuore a tutti”. Lo afferma in una nota il vicesindaco di Vibo Valentia, Pasquale Scalamogna.