Sinergia tra Comune di Vibo e McDonald’s: al via in città i pasti solidali con l’iniziativa “Sempre aperti a donare”

Dalla sinergia tra l’amministrazione comunale di Vibo Valentia e un’impresa privata come McDonald’s approda in città “Sempre aperti a donare”. Un progetto promosso da McDonald’s con Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco Alimentare – che punta a dare conforto ai più bisognosi e a sostenere le comunità locali – giunto a livello nazionale alla terza edizione e che, quest’anno, in virtù dei proficui rapporti di collaborazione instauratisi tra l’azienda che ha da poco aperto il ristorante su viale Affaccio e l’assessorato alle Attività produttive, vede anche Vibo Valentia protagonista insieme a Siderno, con il ristorante sulla Strada Statale 106.

Una collaborazione che costa nella donazione in totale di quasi 300 pasti caldi a settimana ad alcune strutture caritative del territorio che accolgono persone e famiglie in difficoltà,

convenzionate con Banco Alimentare della Calabria.

Una collaborazione tra il pubblico e il privato da sempre incentivata dal sindaco Maria Limardo: “Non posso che esprimere sentimenti di gratitudine – afferma il primo cittadino – verso chi si fa promotore di iniziative che abbiano come filo conduttore la solidarietà, specie quando proviene dai privati. In occasioni di questo tipo il Comune sarà sempre pronto a fare la sua parte”.

Lo scopo è quello di offrire dei pasti, per un determinato arco temporale, a quella fascia di

popolazione che vive situazioni di disagio o difficoltà economica. “Per tale ragione – spiega

l’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado – si è rivelato fondamentale il supporto

dell’assessorato alle Politiche sociali, col quale abbiamo individuato i sodalizi da coinvolgere”.

Da parte sua, proprio l’assessore al ramo Rosa Chiaravalloti si dice “particolarmente felice” per la finalità sociale dell’iniziativa “con la quale potremo regalare un sorriso a tanti bambini”.

I dettagli del progetto verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà in municipio a Vibo Valentia giovedì 23 febbraio, alle ore 10.30, alla presenza degli assessori e della direzione del ristorante, unitamente alle associazioni coinvolte.

L’iniziativa Sempre aperti a donare, proposta anche quest’anno da McDonald’s con Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald, in collaborazione con Banco Alimentare, Comunità di Sant’Egidio e altri enti caritativi presenti sul territorio, è stata lanciata per la prima volta nel 2020, con l’obiettivo di dare conforto ai più bisognosi e sostenere le comunità locali in un momento di emergenza. Quest’anno l’azienda e la sua fondazione rinnovano la proposta, alla luce del complesso scenario che vede aumentare di giorno in giorno il numero delle persone in difficoltà, rilanciando l’obiettivo: donare 200mila pasti in 200 città italiane.