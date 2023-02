Il 14 febbraio sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori di realizzazione della nuova Trasversale delle Serre Lotto “Attraversamento dello Scornari”

Il prossimo 14 febbraio 2023, alle ore 11.30, presso il Salone di Rappresentanza della Prefettura – U.T.G., è prevista la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori di realizzazione della nuova strada statale 182 “Trasversale delle Serre”, relativamente al lotto “Superamento del colle dello Scornari”.

Come noto, si tratta del primo passo per la realizzazione di un’importante infrastruttura viaria in ordine alla quale il Commissario Straordinario di Governo per gli interventi infrastrutturali sulla SS 182, la Direzione Generale dell’ANAS e la Prefettura – U.T.G. di Vibo Valentia hanno stipulato, il 6 dicembre 2022, un protocollo di legalità per il contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata secondo le direttive del Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito presso il Ministero dell’Interno.