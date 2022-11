Vibo, “La Cittadella di Padre Pio”: è online la campagna di crowdfunding per costruire i laboratori per la sicurezza alimentare dei bambini oncologici e dei soggetti fragili

I laboratori di microbiologia che costruiremo con il vostro aiuto, – comunica una nota della piattaforma Produzioni dal Basso – saranno allestiti all’interno della casa di Accoglienza Pediatrica pre- e post-trattamento oncologico, già realizzata, per garantire l’assenza di rischi microbiologici prevenendo le infezioni, l’assenza di rischi biologici dovuti ad allergeni e tossine, la purezza degli ingredienti per garantire la qualità della materia prima. Tutto grazie a moderne e innovative tecnologie di analisi.

Potremo così migliorare il benessere e sostenere i bambini durante le terapie oncologiche e il percorso di riabilitazione aiutandoli a recuperare le forze, affrontare meglio le terapie, ottimizzare l’effetto dei farmaci, combattere le infezioni e far funzionare al meglio il sistema immunitario e le funzionalità epato-renali.

Il laboratorio si sottoporrà alla procedura di accreditamento presso l’ente italiano di certificazione dei laboratori ACCREDIA, in modo da emettere certificati di analisi validi anche a livello internazionale. I risultati ottenuti contribuiranno anche alla redazione del primo “Manuale su sicurezza alimentare e comportamento igienico” rivolto alle famiglie dei soggetti fragili contribuendo a garantire, anche in sede di domiciliazione post-ricovero, con scelte consapevoli un’alimentazione sicura e il trattamento corretto dei cibi destinati ai bambini.

L’attività dei laboratori sarà anche correlata a utilizzare a scopo alimentare le proprietà delle piante officinali autoctone del territorio di Drapia, che si sono dimostrate molto più ricche di principi attivi rispetto a quelle che crescono in altre zone.

Il laboratorio si inserisce nella Cittadella, un centro all’avanguardia per la cura dei bambini affetti da patologie oncologiche e per l’accoglienza di anziani, ex carcerati e disabili, che si estenderà su oltre 160.000 mq nella provincia di Vibo Valentia; una struttura progettata per essere autosufficiente energeticamente e a bassissimo impatto sull’ambiente oltre che un punto di riferimento per la comunità locale e internazionale.

La realizzazione di questo progetto è stata affidata da Padre Pio a Irene Gaeta, sua figlia spirituale: «Figlia mia, in Calabria devi fare un Santuario, un Ospedale pediatrico, un Centro di Ricerca e un Villaggio per i sofferenti. Perché i bambini fin dal grembo materno nasceranno con il tumore ai polmoni, al sangue e altrove e si dovranno curare con le medicine naturali, le erbe che nascono lì e l’acqua che scorre là».

La strada è ancora lunga, – conclude la nota – ma con il tuo aiuto riusciremo a realizzare prima questa importante opera!

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/cittadella-di-padre-pio-costruiamo-i-laboratori-per-la-sicurezza-alimentare-dei-bambini-oncologici-e-dei-soggetti-fragili/