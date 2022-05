Elezioni a Pizzo, il Covid stoppa Emilio De Pasquale: “La campagna elettorale continua più forte di prima”

Ha affidato ad un video, postato sulla pagina Facebook della lista “Domani è oggi”, l’annuncio della sua positività al Covid, Emilio De Pasquale, candidato sindaco alle elezioni amministrative della città di Pizzo del prossimo 12 giugno.

«Dopo il bellissimo incontro di domenica – ha detto – per qualche giorno non potrò stare in mezzo a voi. Stamattina ho avvertito una lieve sintomatologia e il tampone purtroppo ha dato esito positivo. Il progetto di “Domani è oggi” – ha assicurato De Pasquale – continuerà a camminare a passo spedito sulle gambe dei miei compagni di viaggio: i componenti della lista che porta il mio nome e nei quali ho la massima fiducia. Andremo avanti con la forza di sempre per raggiungere il nostro unico obiettivo: restituire a Pizzo la dignità che merita».

Massimo il sostegno della lista di De Pasquale che ha confermato, nonostante l’assenza forzata del capolista, le iniziative previste nei quartieri di Pizzo, che il candidato sindaco seguirà da remoto. A tal proposito si ricorda il programma degli incontri che vedrà la lista “Domani è oggi – Emilio De Pasquale sindaco” presente nei quartieri Zuppone Strani/San Sebastiano, domani 1 giugno; Pietà/Sant’Antonio, venerdì 3 giugno; contrada Mazzotta, martedì 7 giugno. Tutti gli incontri sono programmati alle ore 18.30.

«La nostra campagna elettorale cambierà leggermente forma – conclude la lista “Domani è oggi” – ma di certo non si arresterà, anche perché la nostra è una squadra numerosa e competente».