Maesano: “Jonica Holidays esempio di visione. Supportare le loro proposte per trasformare la Locride”

«Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento – dichiara Vincenzo Maesano, sindaco di Bovalino, presidente dell’Associazione dei Comuni della Locride e candidato al Consiglio regionale della Calabria per il Partito Democratico – per il lavoro messo in campo da Jonica Holidays e Corsecom nella definizione dei tredici progetti strategici per il rilancio della Locride.

Con entrambe le realtà, e in particolare con Corsecom, ho sempre avuto un dialogo costruttivo, prestando attenzione alle loro sollecitazioni e alle proposte avanzate, perché da anni rappresentano un punto di riferimento concreto per il territorio.

La loro analisi, supportata da professionisti e amministratori, è un modello di partecipazione e serietà che la politica regionale deve abbracciare senza esitazioni».

Maesano sottolinea che le priorità individuate dall’associazione «sono le stesse che il nostro programma mette al centro: una sanità pubblica finalmente efficiente, il potenziamento di trasporti e mobilità per rompere l’isolamento dei piccoli comuni, la realizzazione e il completamento delle grandi opere già finanziate, una strategia concreta di sviluppo turistico integrato capace di valorizzare le bellezze naturali, archeologiche e culturali della Locride, e politiche mirate per trattenere i giovani e riportare chi è stato costretto a emigrare».

«Il turismo – prosegue – può e deve diventare un motore economico stabile, ma servono infrastrutture, programmazione e continuità. Jonica Holidays lo ha compreso da tempo e il loro contributo è prezioso: è esattamente il tipo di collaborazione pubblico–privato che vogliamo rafforzare in Regione, perché la Locride non resti più ai margini ma diventi protagonista della nuova Calabria».

Infine, Maesano conferma la piena disponibilità a partecipare all’incontro che l’associazione programmerà con il nuovo governo regionale:

«Sarò al loro fianco per pretendere che quei tredici progetti diventino cantieri aperti e risultati tangibili. Questa è la politica che serve: ascolto, competenza e soluzioni, non propaganda. La nostra terra merita risposte vere, e insieme possiamo costruire una nuova primavera per la Locride e per l’intera Calabria».

E aggiunge: «In passato è mancata la concretizzazione di molte delle azioni discusse con associazioni e territori. Con una presenza più attiva in seno al governo regionale, queste istanze possono finalmente trasformarsi in realtà, perché i comuni da soli non bastano: serve l’impegno forte e deciso della politica regionale».