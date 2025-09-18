Aghillà: giornata di sopralluoghi e incontri per i candidati di AVS Circoscrizione Sud proseguito con l’appuntamento al Cineteatro Metropolitano DLF

Giornata intensa ad Aghillà per i candidati della lista AVS Circoscrizione Sud a sostegno di Pasquale Tridico presidente alle prossime elezioni regionali. La prof.ssa Donatella Di Cesare, candidata anche per il collegio Nord, il Segretario Metropolitano di Sinistra Italiana, Demetrio Delfino e la dott.ssa Patrizia Gambardella hanno effettuato un attento sopralluogo nel quartiere popoloso di Reggio Nord dove degrado, incuria e illegalità hanno preso il sopravvento nel corso degli anni. I candidati hanno raccolto testimonianze, segnalazioni e preoccupazioni direttamente dai residenti che si sentono lasciati soli dalle istituzioni a fronte di gravi problemi di vivibilità e assenza totale di servizi essenziali come scuole, centri ricreativi che, se funzionanti, potrebbero cambiarne il volto. Situazione insostenibile confermata dalla narrazione di alcuni esponenti di associazioni che operano con determinazione sul territorio e presenti al Centro di medicina solidale in cui hanno fatto tappa anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte e Pasquale Tridico, candidato alla Presidenza della Regione Calabria per il Centrosinistra.

“La politica deve tornare a camminare per le strade, a guardare con i propri occhi il disagio che molti cittadini vivono ogni giorno” – hanno chiosato i candidati di AVS- sottolineando l’urgenza di un piano straordinario di interventi di rigenerazione urbana e sociale per queste aree dimenticate”. Dopo la visita al Centro di medicina solidale, prezioso punto di riferimento per gli abitanti, il tour è proseguito per le vie del quartiere dove cumuli di immondizia di ogni genere caratterizzano un luogo nato a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 concepito come quartiere residenziale e balcone sullo Stretto ma, divenuto nel tempo, “invisibile agli occhi dei più”. I tre candidati si sono poi recati al Parco Ecolandia, simbolo di una Calabria possibile, fondata sulla sostenibilità ambientale, la cultura e l’inclusione, che ancora porta le ferite del devastante incendio che nel 2024 ha distrutto gli uffici amministrativi come hanno spiegato la dott.ssa Laura Cirella e l’architetto Laura Beltrano, quest’ultima visibilmente rammaricata e commossa dall’accaduto ma, altresì, determinata ad andare avanti con il suo lavoro.

Profondamente colpita dalla situazione in cui versa Arghillà, la prof.ssa Donatella Di Cesare ha affermato: “La nostra regione ha bisogno di visione, ma anche di concretezza, dalla lotta al degrado alla valorizzazione dei beni comuni, al ripristino della legalità. Fondamentale costruire una Calabria più giusta, solidale mettendo al primo posto gli interessi dei cittadini”.

Nel pomeriggio si è svolto l’atteso incontro con i candidati al “Cineteatro Metropolitano del Dopolavoro Ferroviario” moderato dalla dott.ssa Laura Cirella e introdotto dal dott. Gerardo Pontecorvo di Europa Verde. A dialogare con i presenti esponendo programmi, idee e riflessioni sulle criticità del territorio: la prof.ssa della Sapienza, Di Cesare, il Segretario Metropolitano di SI, Delfino e la dott.ssa Gambardella, attuale Presidente della sezione Anpi intitolata a Nilde Iotti. Contributo prezioso all’evento sono stati gli interventi di Rossella Bulsei, Presidente del comitato “TitengoStretto di Villa S. Giovanni”, il dott. Nicola Loddo, già Dirigente medico al Gom e Mirella Giuffrè, Attivista per i diritti civili.