La Eurocoop Jungi Mundu al fianco del sindaco Michele Conia: “Vile atto intimidatorio. Continuiamo a fare rete”

«Condanniamo con fermezza il vile atto intimidatorio. Tutta la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco Michele Conia», dichiara il presidente della Eurocoop Jungi Mundu di Camini, Rosario Zurzolo, schierandosi al fianco del primo cittadino di Cinquefrondi, vittima di intimidazione.

«In un tempo che spesso mette alla prova chi sceglie di servire la propria comunità con coraggio e coerenza, sentiamo il bisogno di ribadire la nostra stima e il nostro sostegno nei suoi confronti – aggiunge Zurzolo – Con il sindaco Conia condividiamo non solo la visione di un territorio più giusto, accogliente e inclusivo, ma anche un percorso fatto di progetti concreti e di sogni comuni. Tra questi, il progetto la “Ciclovia della solidarietà”, realizzato insieme a Mediterranean Hope-Federazione delle chiese evangeliche in Italia, simbolo di come la collaborazione possa trasformarsi in fiducia nel futuro. Il valore più grande sta nella capacità di fare rete, di camminare insieme, di non lasciare nessuno indietro. Per questo oggi rinnoviamo la nostra vicinanza al sindaco Conia e ribadiamo il nostro impegno a proseguire, fianco a fianco, sulla strada della solidarietà, della giustizia e della bellezza condivisa».