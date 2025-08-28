Intimidazione al sindaco di Cinquefrondi, la solidarietà di Avviso Pubblico

Un incendio ha colpito ieri pomeriggio i terreni della famiglia del sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.

A fronte dell’accaduto, il sindaco Conia ha reagito con parole forti e chiare: «Non mi avete fatto niente! Sono alla luce del sole davanti alla sezione di Rinascita per Cinquefrondi: se qualcuno vuole dirmi qualcosa lo faccia qui. Solo i vigliacchi agiscono di nascosto. A testa alta!»

«Il coordinamento di Avviso Pubblico Calabria esprime solidarietà e vicinanza al sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia, e ai suoi familiari per il grave danneggiamento dei terreni di famiglia» ha dichiarato il Coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Giuseppe Politanò, Vicesindaco del Comune di Polistena.

«Chiediamo che le forze dell’ordine e della magistratura facciano piena luce sull’accaduto per garantire al più presto verità e giustizia. Cinquefrondi è uno degli enti soci di Avviso Pubblico: per questo motivo l’episodio ci tocca da vicino e richiama tutti noi a rafforzare il sostegno reciproco tra amministratori.

Rinnovando la nostra vicinanza al sindaco ed alla comunità locale, esortiamo l’Amministrazione

Comunale a proseguire il proprio mandato amministrativo nel segno della legalità e della trasparenza», ha concluso il Coordinatore regionale.