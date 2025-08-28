Arrestato un uomo evaso dalla detenzione domiciliare a Taurianova

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha arrestato per evasione un uomo sottoposto a detenzione presso il proprio domicilio.

In particolare, l’intervento è stato eseguito dalla Squadra delle Volanti del Commissariato di P.S. di Polistena che, nell’espletare i servizi di controllo del territorio, ha notato l’uomo che percorreva a piedi una via del comune di Taurianova.

Lo stesso è stato arrestato in flagranza di reato per il delitto di evasione e l’Autorità Giudiziaria di Palmi, al termine delle formalità di rito, ha disposto la ricollocazione dell’arrestato presso la sua abitazione, in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale competente che ha convalidato l’arresto.