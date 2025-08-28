Redel Reggio Calabria: è ripresa l’attività del settore giovanile

È ripresa con nuova linfa l’attività giovanile della Redel Reggio Calabria.

Alla palestra Boccioni il 25 agosto, si è tenuto il raduno stagionale per gli oltre 60 atleti delle 6 formazioni Under che disputeranno i relativi campionati.

Dal giorno successivo sono iniziati gli allenamenti e la preparazione atletica.

La direzione tecnica del progetto tecnico è affidata a Coach Giulio Cadeo, il dirigente responsabile dell’intero settore giovanile sarà Paolo Ginestra.

La direzione operativa del progetto Violab è del GM Fortunato Vita.

Grande impulso al progetto sulle attività giovanili proviene da Myenergy proprietaria di maggioranza del Club neroarancio che ha dichiarato di puntare al futuro tramite l’investimento sulla formazione tecnica e personale delle nuove generazioni insieme a Redel Title Sponsor del Club neroarancio con cui condivide i valori fondanti del progetto.

I campionati disputati saranno 6, Dr1, Under 19 Gold, Under 17 Eccellenza, Under 17 regionale, Under 15 Eccellenza ( unica formazione calabrese), Under 15 regionale, Under 13.

Significative le parole di Coach Giulio Cadeo al raduno: “Benvenuti e bentrovati. Spero che vi divertiate anche facendo fatica perché è questa la pallacanestro, la carta d’identità che vi consentirà di diventare giocatori di basketv è l’impegno”.

Il commento del dirigente responsabile del settore Paolo Ginestra: “Inizia una stagione estremamente impegnativa ed affascinante. L’importanza che la proprietà attribuisce al settore giovanile è la dimostrazione tangibile di un progetto di medio/ lungo termine finalizzato ad una crescita duratura e sostenibile della società. Il nostro compito è lavorare incessantemente per alzare il livello qualitativo affinché qualcuno di questi ragazzi, oltre. a fare attività fisica e vivere situazioni di benessere possa anche essere un domani protagonista in prima squadra. Grazie a tutti coloro che ci danno fiducia e buon divertimento a tutti i nostri atleti!”