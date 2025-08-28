Intimidazione a Conia, Panetta (Pd): “Serve maggiore presenza dello Stato e strumenti di tutela per gli amministratori locali”

«Esprimo, a nome della Federazione Metropolitana del Partito democratico di Reggio Calabria, piena e sincera vicinanza al sindaco di Cinquefrondi Michele Conia e alla sua famiglia per il vile atto intimidatorio subito. Ancora una volta la violenza criminale ha colpito un amministratore coraggioso che con impegno quotidiano si spende per la propria Comunità e per difendere i valori democratici.

Questi episodi, che purtroppo continuano a ripetersi soprattutto nella Piana, impongono una riflessione seria e un’azione immediata. È necessario rafforzare la presenza concreta dello Stato nei territori più esposti e valutare il ripristino del Fondo di solidarietà per gli amministratori vittime di attentati, strumento che rappresenterebbe un segnale di attenzione e sostegno tangibile a chi, spesso in solitudine, porta avanti il proprio mandato.

La recrudescenza di fenomeni criminali e intimidatori ci preoccupa profondamente: non possiamo permettere che l’isolamento e la paura diventino il prezzo da pagare per chi sceglie di servire le istituzioni. Il Pd metropolitano sarà sempre al fianco di chi lavora con dedizione e quotidiana fatica per il bene delle nostre Comunità, respingendo con fermezza ogni tentativo di condizionamento mafioso».

Così Peppe Panetta, segretario provinciale Pd Federazione metropolitana di Reggio Calabria.