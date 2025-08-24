Notte Bianca da record a Palmi. Registrate oltre 40.000 presenze

“Chiunque sia un uomo libero non può starsene a dormire” - Aristofane
La nona edizione della Notte Bianca di Palmi, organizzata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘andreacogliandroeventi‘ ha fatto il pieno di pubblico.
Una serata come si direbbe da ‘boom‘ e la partecipazione entusiasta di numerosi commercianti e gerenti.
Dalle 20:30 alle 6:00 del mattino, il centro cittadino ha accolto circa 40’000 visitatori, segnando un nuovo record di presenze.
Il cuore dell’evento è stato, come sempre tutto il C.so Garibaldi, Piazza I° Maggio e la Via Roma, compresa la Villa Comunale e Piazza Amendola, con oltre 2 Km di eventi in contemporanea che l’agenzia organizzatrice ha curato nei minimi dettagli.
Sul palco si sono esibiti la cover band di ‘C’è Rino Band’, per le vie cittadine tantissime attrazioni per grandi e piccini con oltre 30 postazioni di artisti di strada oltre a moltissimi artisti itineranti.
Le oltre postazioni tra piazze, strade, locali pubblici e negozi hanno registrato una massiccia partecipazione.
Soddisfatto l’organizzatore della Notte Bianca Andrea Cogliandro:  ‘Una notte meravigliosa conclusa nel migliore dei modi con migliaia e migliaia di visitatori venuti da tutte le parti della regione e non solo, sono davvero soddisfatto della riuscita di questo grande evento organizzato a tra l’altro a fine estate, che come ogni anno, mi regala grandissime soddisfazioni’ – conclude l’organizzatore.
