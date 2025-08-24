Notte Bianca da record a Palmi. Registrate oltre 40.000 presenze

Una serata come si direbbe da ‘ boom ‘ e la partecipazione entusiasta di numerosi commercianti e gerenti.

La nona edizione della Notte Bianca di Palmi, organizzata dalla nota agenzia di eventi e spettacoli ‘ andreacogliandroeventi ‘ ha fatto il pieno di pubblico.

Il cuore dell’evento è stato, come sempre tutto il C.so Garibaldi, Piazza I° Maggio e la Via Roma, compresa la Villa Comunale e Piazza Amendola, con oltre 2 Km di eventi in contemporanea che l’agenzia organizzatrice ha curato nei minimi dettagli.

Sul palco si sono esibiti la cover band di ‘C’è Rino Band’, per le vie cittadine tantissime attrazioni per grandi e piccini con oltre 30 postazioni di artisti di strada oltre a moltissimi artisti itineranti.